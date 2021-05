Séoul promet à la BAD l’élargissement de ses prêts coopératifs pour les pays en développement

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki et le président de la Banque asiatique de développement (BAD) se sont entretenus hier par liaison vidéo.L’occasion pour eux de signer un protocole d’entente visant à porter jusqu’à 700 millions de dollars, contre 650 millions actuellement, le Fonds sud-coréen connu sous son acronyme anglais « EDCF ». Un fonds de prêts à faible taux d’intérêt visant à aider les pays en développement et à élargir la coopération avec eux.Hong en a profité pour souhaiter que l’accord signé permette à l’EDCF de se positionner dorénavant comme une importante plateforme de développement et de coopération avec l’institution basée à Manille. Et d’ajouter que cette année, la Corée du Sud apportera une contribution de l’ordre de 25 millions de dollars au Fonds de la BAD pour l'e-Asie et les connaissances, et ce afin d’aider les pays en développement à se rétablir de la crise du coronavirus et à leur transition numérique et verte. L’an dernier, Séoul a versé 8,47 millions de dollars.Les deux hommes ont également échangé sur la 56e assemblée annuelle de la BAD, qui sera organisée en 2023 dans la ville sud-coréenne d’Incheon.