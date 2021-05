Un haut responsable du Pentagone met en garde contre les armes nucléaires et biochimiques de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la secrétaire adjointe à la Défense par intérim pour la sécurité mondiale Jennifer Walsh a mis en garde contre le risque que représentent les armes nucléaires et biochimiques de la Corée du Nord.Dans un document écrit présenté à une sous-commission de la Chambre des représentants pour une audition, elle a précisé que les programmes en question de Pyongyang mettaient en péril la stabilité internationale et affaiblissait aussi le régime mondial de non-prolifération. Et d’ajouter que ces capacités constituent une menace pour les forces américaines, les alliés et les partenaires des Etats-Unis et à la fois une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Walsh a également insisté sur la nécessité de préparer les forces combinées sud-coréano-américaines à une situation d’urgence, à savoir à des opérations dans un « environnement contaminé » par les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), et ce en tenant compte de la possibilité que Kim Jong-un utilise des armes de destruction massive lors d’éventuels conflits dans la péninsule coréenne.