Blinken : Washington peut coopérer avec Pékin sur le dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

En voyage à Londres pour la réunion des chefs de la diplomatie du G7, le secrétaire d’Etat américain a affirmé que son pays pourrait coopérer avec la Chine dans divers domaines, en particulier sur les dossiers nord-coréen et iranien.Antony Blinken a tenu ces propos dans un entretien hier avec le Financial Times, un quotidien économique local. Il a alors précisé que « nous faisons des efforts conjoints avec l’empire du Milieu pour le retour dans l’accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien » dont Donald Trump avait désengagé les Etats-Unis en 2018.Le numéro un de la diplomatie américaine a également fait valoir que Washington et Pékin mèneraient dans l’avenir des discussions sur la Corée du Nord et son programme nucléaire et que les deux pays échangeaient aussi sur le changement climatique. Il a alors tenu à évoquer le fait que Xi Jinping était présent au sommet mondial sur le climat, organisé le mois dernier par Joe Biden en visioconférence.