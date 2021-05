Industrie manufacturière : la Corée du Sud, 3e pays le plus compétitif au monde

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est maintenant le troisième pays le plus compétitif au monde, après l’Allemagne et la Chine, en termes d’industrie manufacturière. C’est en tout cas ce qu’on apprend d’un rapport dévoilé aujourd’hui par l’Institut sud-coréen pour l’économie et le commerce industriels (KIET). Un rapport élaboré sur la base de l’indice de performance en compétitivité industrielle (PCI), publié en juillet 2020 par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).L’indice en question évalue la compétitivité et la performance industrielles de chaque pays en se basant sur huit indicateurs, dont la valeur ajoutée par habitant des secteurs concernés ou le montant des exportations des produits de cette filière.En 1990, le pays du Matin clair avait été classé au 17e rang, et l’an dernier, il a devancé pour la première fois les Etats-Unis et le Japon pour prendre la troisième position parmi les 152 pays comparés.A noter également que cette industrie sert d’appui pour la croissance et la création d’emplois, en particulier dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus.