Premier entretien bilatéral des chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise

Photo : YONHAP News

Le chef de la diplomatie sud-coréenne Chung Eui-yong s’est finalement entretenu hier avec son homologue japonais Toshimitsu Motegi, en marge de la conférence ministérielle du G7 à Londres. Il s’agit de leur premier tête-à-tête.Si leur conversation a duré environ 20 minutes, ils ont échangé sur plusieurs sujets. A en croire un communiqué de presse publié par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, les deux hommes ont affiché leur convergence sur la nécessité pour leurs pays de travailler en étroite coopération pour orienter leurs relations vers l’avenir et promouvoir la paix et la prospérité en Asie du Nord-est comme dans le monde. Ils se sont également engagés à faire de même pour dénucléariser complètement la péninsule coréenne et y instaurer une paix durable.Cependant, les deux ministres ont fermement campé sur leurs positions respectives à propos des contentieux qui continuent d’empoisonner les rapports entre les deux nations. Il s’agit de la récente décision nippone de déverser dans l’océan Pacifique les eaux contaminées de Fukushima ou encore des dédommagements des victimes sud-coréennes du travail forcé et de l’esclavage sexuel sous le joug colonial japonais. Chung a alors appelé une nouvelle fois Tokyo à percevoir correctement l’Histoire pour résoudre les vieux litiges.Les deux parties se sont néanmoins mises d’accord pour poursuivre leur dialogue et leur communication afin d’y trouver une solution.Avant leur rencontre bilatérale, Chung et Motegi se sont réunis avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. L’occasion pour eux de promettre d’élargir leur coopération dans le dossier nord-coréen.