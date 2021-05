COVID-19 : début des inscriptions à la vaccination pour les 70-74 ans

Photo : YONHAP News

La campagne de vaccination anti-COVID s’accélère en Corée du Sud. Aujourd’hui, les réservations débutent pour un peu plus de 2,1 millions de personnes âgées de 70 à 74 ans et 12 000 patients souffrant de maladies respiratoires graves et chroniques. Ils ont jusqu’au 3 juin pour prendre rendez-vous.Il est possible de s’inscrire sur la plateforme https://ncvr.kdca.go.kr ou par téléphone en composant le 1339 et par le biais des centres d’appels de chaque collectivité locale concernée. Le cas échéant, les candidats peuvent réserver un créneau en se rendant en personne aux mairies de leur quartier avec une pièce d’identité et leur téléphone mobile.L’inoculation se fera progressivement dès le 27 mai avec le sérum d’AstraZeneca dans les centres dédiés.De même, les inscriptions commenceront le 10 mai pour les 65-69 ans, le 13 mai pour les 60-64 ans ainsi que pour les enseignants des première et deuxième années d’école primaire, de maternelle et de crèche, entre autres.