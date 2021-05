G7 : les ministres des Affaires étrangères préoccupés par le dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

A l’issue de deux jours de discussions à Londres, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont adopté hier une déclaration finale.Sur la Corée du Nord, ils ont réaffirmé le maintien de leur objectif de la conduire à abandonner ses armes de destruction massive et ses missiles balistiques de manière complète, vérifiable et irréversible. Dans la foulée, ils ont salué les efforts continus en ce sens des Etats-Unis et assuré leur soutien à la politique de l’administration de Joe Biden envers le régime de Kim Jong-un.Les patrons de la diplomatie du Groupe des sept ont aussi exhorté Pyongyang à reprendre son dialogue avec Séoul.Le texte fait état de la profonde préoccupation à l’égard des violations des droits de l’Homme dans le nord de la péninsule coréenne. Et d’enjoindre le royaume ermite de coopérer avec les organes onusiens sur ce sujet et de régler sans tarder la question des étrangers, notamment celle des civils japonais que ses agents avaient kidnappés dans le passé.