Réserves de change : nouveau record à 452,3 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Les réserves de change de la Corée du Sud ont grimpé de 6,18 milliards de dollars en avril.D’après la Banque de Corée (BOK), les avoirs en devises étrangères du pays du Matin clair ont ainsi atteint, à la fin du mois dernier, 452,31 milliards de dollars. Il s’agit de leur plus haut niveau historique. Elles sont supérieures de 4,7 milliards de dollars par rapport à leur précédent record enregistré fin février.Selon la BOK, cet accroissement s’expliquerait notamment par la dépréciation du dollar américain, qui a eu pour effet de gonfler la valeur convertie en billet vert des actifs libellés en d’autres monnaies étrangères.La Corée du Sud était le 9e pays fin mars en la matière avec 446,1 milliards de dollars. La Chine arrive en tête avec plus de 3 170 milliards de dollars, suivie par le Japon (1 368,5 milliards de dollars) et la Suisse (1 052 milliards de dollars).