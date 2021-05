Le G7 inquiet de l’uranium hautement enrichi de l’Iran

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie du club des pays riches, réunis dans la capitale britannique, ont exprimé leur préoccupation à l’égard de la production d’uranium hautement enrichi par Téhéran. Dans leur déclaration finale adoptée hier, ils ont aussi soutenu les efforts pour relancer l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien.Selon les ministres, ce pacte signé en 2015 sous le nom de Plan d'action global commun (JCPOA) est le meilleur moyen de garantir l’utilisation pacifique du programme nucléaire de la République islamique. Du coup, ils ont assuré leur soutien ferme à la surveillance et à l’inspection de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour amener le pays du Moyen-Orient à respecter le traité de non-prolifération nucléaire.Dans le même temps, les patrons de la diplomatie du Groupe des sept ont appelé Téhéran à cesser le développement de missiles balistiques et à jouer un rôle constructif pour la stabilité et la paix dans la région.