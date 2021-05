Début des auditions de confirmation de Kim Boo-kyum désigné comme Premier ministre

Photo : YONHAP News

Kim Boo-kyum passe sur le gril de l’Assemblée nationale. Choisi le mois dernier par le président de la République comme son troisième Premier ministre, il commence aujourd’hui à être auditionné par les députés, qui doivent décider par un vote de confirmer ou non sa nomination. Son grand oral se poursuit jusqu’à demain.Les élus de l’opposition, en particulier ceux du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), sa principale formation, pourraient en profiter pour avancer plusieurs soupçons d’irrégularités pesant sur le candidat.Les premières piques à son encontre concerneraient la déclaration inexacte du montant d’achat d’un appartement et le retard de paiement de l’impôt sur les automobiles et de l’amende conséquente, entre autres. Sa fille et son gendre pourraient aussi être sur la sellette. Ils sont suspectés d’avoir bénéficié d’un privilège dans leurs investissements à un fonds spéculatif très controversé.Les questions des parlementaires devraient aussi se concentrer sur son approche à l’égard de la politique immobilière de l’administration de Moon Jae-in, qualifiée d’échec par beaucoup, ainsi que de l’imposition en vue des gains réalisés sur les cryptomonnaies.