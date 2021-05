KDI : un baril de brut à 60 dollars entraînera une hausse de 0,6 point du taux d’inflation

Photo : YONHAP News

Le rebond du prix du brut cette année pourrait entraîner dans sa hausse le taux d’inflation en Corée du Sud.C’est ce qu’on apprend d’un rapport publié aujourd’hui par l’Institut coréen du développement (KDI), intitulé « Les répercussions de la récente augmentation des cours du pétrole sur l’économie sud-coréenne ».D’après ce document, si les prix de l’or noir s’établissent en moyenne aux alentours de 60 dollars le baril cette année, contre 42,25 dollars l’an dernier, le taux d’inflation annuel progressera en moyenne de 0,6 point, et le taux de croissance du PIB de 0,5 point. Ces chiffres grimperont respectivement de 0,8 point et 0,7 point si le prix du brut atteint 70 dollars le baril, et de 0,5 point et 0,4 point à 55 dollars.A en croire le KDI, si les cours du pétrole progressent suite à un bond de la demande boostée par l’amélioration de la conjoncture économique mondiale, la Corée du Sud pourrait connaître une croissance économique tirée par les exportations, ce qui aura pour effet de compenser l’impact négatif du renchérissement des importations.L’institut public a néanmoins préconisé un soutien politique pour venir provisoirement en aide aux ménages dont les dépenses risquent de grimper brusquement avec la hausse des prix du pétrole couplée à un ralentissement économique dû à une éventuelle accélération de la propagation du COVID-19.