A l’issue des audiences de confirmation des candidats aux cinq ministères désignés par le président de la République, le Parti du Pouvoir du Peuple en a jugé trois « inappropriés » au cours de l’assemblée des députés tenue aujourd’hui au Parlement.Il s’agit de Lim Hye-sook, nommée ministre des Sciences, Park Jun-young, choisi pour diriger le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, et enfin Noh Hyeong-ouk, retenu pour le fauteuil de ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports.Le rapport de confirmation pour Moon Sung-wook, nommé ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, a été adopté mardi, et il a été convenu de faire de même pour An Gyung-duk, désigné à la tête du ministère de l’Emploi et du Travail.En pointant du doigt d’« innombrables manquements à l’éthique et irrégularités » des trois candidats, la première force de l’opposition conservatrice a décidé de leur demander de démissionner ou d’appeler le chef de l’Etat à revenir sur sa décision.