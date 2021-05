PPA : premier cas de l’année signalé dans une ferme du Gangwon

Photo : YONHAP News

Un cas d’infection à la peste porcine africaine (PPA) a été déclaré, hier, dans une ferme du district de Yeongwol, situé dans la province de Gangwon. C’est une première depuis octobre 2020. Deux femelles retrouvées mortes mardi ont été testées positives à l’épizootie le lendemain.Le gouvernement a immédiatement ordonné d’abattre quelque 400 porcs de l’élevage et interdit les déplacements pendant 48 heures dans les provinces de Gangwon, de Gyeonggi et de Chungcheong du Nord.Les habitants de la région craignent une propagation du virus alors que celui-ci a été récemment détecté sur un sanglier à 1,2 km de la ferme infectée.L’exécutif a appelé à redoubler de vigilance, d’autant que la hausse des températures est favorable au déplacement des insectes et des animaux sauvages et que les mois d’avril et de mai correspondent à la période de reproduction des sangliers.