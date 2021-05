Deux femmes âgées d’origine asiatique attaquées à l’arme blanche aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Alors que les crimes de haine contre les Asiatiques se sont récemment multipliés aux Etats-Unis, deux femmes d’origine asiatique ont été attaquées à l’arme blanche en plein jour à un arrêt de bus de San Francisco, dans l’Etat de Californie.D’après des médias américains, dont le quotidien Washington Post et la chaîne de télévision ABC, une octogénaire et une sexagénaire ont été gravement blessées par une attaque au couteau perpétrée mardi vers 17h, heure locale, par un quinquagénaire. Les deux victimes ont été immédiatement transportées à l’hôpital avant de subir une opération d’urgence. Toujours hospitalisées, elles seraient maintenant en convalescence.La Police a réussi à arrêter le suspect et serait actuellement en train de l’interroger pour savoir s’il s’agit ou non d’un crime de haine.