Le Premier ministre désigné promet de surmonter la crise du COVID-19 et de stabiliser le marché immobilier

Photo : YONHAP News

L’audition de confirmation du candidat au poste de Premier ministre s’est déroulée aujourd’hui à l’Assemblée nationale.Kim Boo-kyum a commencé par présenter ses excuses sur l’échec de la politique immobilière de l’administration actuelle et les irrégularités commises par des agents publics, pour ensuite afficher ses objectifs politiques tels que la lutte contre le COVID-19, la stabilisation du marché immobilier et la mise en place de mesures en faveur des jeunes.L’ex-député du Minjoo a également déclaré qu’il faudrait élargir les différents avantages accordés aux sud-Coréens s’étant acquittés du service militaire. Il s’est également engagé à réfléchir aux moyens d’adoucir la taxe globale sur la richesse pour les détenteurs d’actifs de longue date, les retraités ou les personnes âgées, dans la mesure où cette faveur ne contrevient pas au principe qui sous-tend cet impôt.Enfin, sur les divers soupçons d’irrégularités pesant sur lui et sa famille, notamment le retard de paiement de l’impôt sur les automobiles détenues par son couple et l’amende qui en découle, Kim a dit éprouver de la « honte » en tant que candidat à un poste dans la fonction publique. Il a néanmoins expliqué ce retard par les difficultés à gérer les automobiles de son couple alors qu’il utilise en même temps une voiture dédiée à ses activités publiques et une autre enregistrée au nom de son épouse.