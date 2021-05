COVID-19 : les autorités tentent d’apaiser les inquiétudes liées aux vaccins

Photo : YONHAP News

La campagne de vaccination anti-COVID s’accélère en Corée du Sud. Aujourd’hui, les réservations ont débuté pour un peu plus de 2,1 millions de personnes âgées de 70 à 74 ans et 12 000 patients souffrant de maladies respiratoires graves et chroniques. Ils ont jusqu’au 3 juin pour prendre rendez-vous.Il est possible de s’inscrire sur la plateforme https://ncvr.kdca.go.kr ou par téléphone en composant le 1339 et par le biais des centres d’appels de chaque collectivité locale concernée. Le cas échéant, les candidats peuvent réserver un créneau en se rendant en personne aux mairies de leur quartier.L’inoculation se fera progressivement dès le 27 mai avec le sérum d’AstraZeneca dans les centres dédiés.De même, les inscriptions commenceront le 10 mai pour les 65-69 ans, le 13 mai pour les 60-64 ans ainsi que pour les enseignants des première et deuxième années d’école primaire, de maternelle et de crèche, entre autres.Dans ce contexte, les autorités sanitaires s’efforcent de rassurer les citoyens inquiets d’éventuels effets secondaires de la vaccination. Dans un briefing, le centre de gestion des catastrophes a expliqué qu’il n’était pas possible d’établir un lien de cause à effet direct entre les vaccins et les décès et autres sérieuses complications survenues après l’injection.Selon lui, alors que les vaccins d’AstraZeneca et de Pfizer sont inoculés partout dans le monde, il n’y a pas de raison pour que les effets secondaires soient plus graves au pays du Matin clair.Pendant ce temps-là, 574 nouveaux cas de COVID-19 ont été recencés. Le nombre de patients supplémentaires affectés par le coronavirus est ainsi repassé sous la barre des 600. Le fait que la Journée des enfants soit un jour férié dans le pays est sans doute à l’origine de cette baisse.La moyenne des nouveaux cas sur les huit derniers jours reste pourtant au-dessus de 500, en atteignant 596, dont 573 infections domestiques.172 malades se trouvent dans un état critique, soit une personne de moins que la veille, et quatre décès supplémentaires sont à déplorer, ce qui porte le nombre cumulé de victimes à 1 851. Le taux de létalité est de 1,47 %.Dans ce contexte, les autorités sanitaires s’inquiètent de l’augmentation des interactions en mai, baptisé « le mois de la famille » en Corée du Sud, au cours duquel les rassemblements privés risquent de se multiplier. La propagation rapide des variants étrangers constitue également un facteur de risque préoccupant, susceptible de déclencher une quatrième vague de l'épidémie.