Séoul salue la récente tentative de Washington visant à renouer le dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Alors que le quotidien américain Washington Post a rapporté hier, heure locale, que l’administration Biden avait tenté de contacter en vain la Corée du Nord pour lui transmettre le résultat de l'examen de sa politique nord-coréenne, un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification a qualifié de « positifs » les différents efforts déployés par les Etats-Unis pour relancer le dialogue avec le pays communiste.Cet officiel en a fait part aujourd’hui devant les journalistes, en affirmant que le gouvernement souhaitait que de tels contacts se poursuivent.D’autre part, le ministère a fait savoir que le nombre d’activités publiques du dirigeant nord-coréen depuis le début de l’année était 2,5 fois plus élevé que sur la même période l’an dernier, avec 42 apparitions publiques. Kim Jong-un a assisté hier à un spectacle présenté par des familles de militaires en compagnie de son épouse Ri Sol-ju.Enfin, concernant le « processus technique » destiné à s’approvisionner en vaccins via le mécanisme international COVAX, évoqué hier par le chef du bureau de liaison de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Pyongyang, le même officiel a estimé que le Nord était en train de remplir les conditions requises telles que le dépôt de nombreux documents portant sur les personnes à vacciner en priorité, les itinéraires de transport du sérum et la procédure d’approbation.