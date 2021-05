Séoul et Tokyo donnent un avis positif sur la politique nord-coréenne de Washington

Photo : KBS News

Alors que l’administration Biden a dévoilé la semaine dernière sa nouvelle politique vis-à-vis de Pyongyang, la Corée du Sud et le Japon s’y sont prononcés favorables tous les deux. C’est ce qu’a annoncé hier un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Cette prise de position est intervenue suite à la réunion trilatérale qui s’est déroulée mercredi, en marge de la conférence ministérielle du G7 à Londres, et au cours de laquelle le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a fait part de la politique nord-coréenne de Washington à ses homologues sud-coréen et japonais, Chung Eui-yong et Toshimitsu Motegi.Séoul a jugé positive cette politique en ce qu'elle ne mise plus sur le principe du « tout pour tout, rien pour rien », mais qu’elle vise à trouver une solution réaliste à travers un dialogue diplomatique.Lors de ce rendez-vous, les trois parties sont convenues d’assurer une mise en œuvre complète des résolutions à l’encontre de la Corée du Nord infligées par le Conseil de sécurité des Nations unies. Or, ce consentement n’a pas été inclus dans le compte rendu publié par le ministère sud-coréen, tandis qu’il a été noté dans celui du département d’Etat américain. Selon l’officiel de Séoul, c’était un fait habituellement évoqué, et non une nouveauté qui s’est ajoutée dans la politique nord-coréenne.Par ailleurs, la réunion bilatérale des chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise a été fixée presque au dernier moment en raison des emplois du temps chargés des deux hommes dans le cadre de la conférence du G7, et son planning n’a pas été dévoilé à l’avance sur demande de Tokyo. A l’occasion de leur tête-à-tête, Chung et Motegi étaient d’accord pour tâcher ensemble de dénouer les dossiers difficiles.