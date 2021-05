COVID-19 : les autorités affirment l’absence de lien de causalité entre vaccins et décès

Photo : YONHAP News

Les autorités sanitaires incitent la population à se faire vacciner contre le COVID-19. Dans ce contexte, elles ont déclaré qu’aucun lien de cause à effet direct n’avait été établi jusqu’à présent entre les vaccins et les décès survenus après l’inoculation.Une enquête a été menée sur 67 cas déclarés suspects. Résultat, 65 morts ont de fortes chances d’être liées à l’âge très avancé des sujets, à une comorbidité, à une septicémie ou à un infarctus du myocarde. Quant aux deux autres décès, ils seront réexaminés une fois l’autopsie terminée.Dans le cadre de la campagne de vaccination nationale, les réservations ont débuté pour les personnes âgées de 70 à 74 ans et les patients souffrant de maladies respiratoires graves et chroniques. L’inoculation se fera avec le sérum d’AstraZeneca à partir du 28 mai.Les autorités espèrent pouvoir contrôler le nombre de nouveaux cas d’infection si le taux d’inoculation grimpe rapidement au second semestre de cette année. Toutefois, elles insistent sur le fait que la vaccination seule ne permettra pas de juguler la pandémie et que chaque citoyen doit continuer à respecter les gestes barrières afin d’éviter de nouveaux foyers de contamination.D’autre part, deux kits d’auto-dépistage au coronavirus sont disponibles à partir d’aujourd’hui dans les supérettes ouvertes 24h sur 24. Suite au feu vert donné par l'Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS), ils étaient déjà en vente libre dans les pharmacies depuis une semaine. Cependant, les autorités recommandent aux citoyens de ne recourir à ces autotests qu’à titre subsidiaire et de les compléter par un test PCR si nécessaire.