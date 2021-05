Moon Jae-in promet un soutien sans réserve au projet du parc éolien flottant à Ulsan

Photo : YONHAP News

Alors qu’un parc éolien offshore flottant devrait voir le jour d’ici 2030 à Ulsan, le président de la République s’est engagé à soutenir activement ce projet. Moon Jae-in en a fait part lors de son déplacement, hier, dans cette grande ville située dans le sud-est du pays.Dans la foulée, le chef de l’Etat a invité les collectivités locales à jouer un rôle précurseur dans ce secteur pour que le pays devienne une puissance éolienne via les ressources naturelles telles que la mer et le vent ainsi que ses infrastructures industrielles performantes.De son côté, la municipalité d’Ulsan a affiché son objectif d’achever, à l’horizon 2030, la construction du site dont la capacité équivaut à la puissance de six réacteurs atomiques en mesure d'alimenter quelque 5,8 millions de foyers. A cette fin, elle y investira 6 000 milliards de wons, soit environ 4,4 milliards d’euros.La délégation présidentielle, qui comprenait également les ambassadeurs de pays qui abritent des entreprises de renom dans le domaine de l’énergie, tels que le Danemark et l’Espagne, s’est également rendue au Centre de pile à combustible à hydrogène situé dans cette même ville.