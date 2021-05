La balance des paiements courants reste excédentaire pour le 11e mois consécutif

Photo : Getty Images Bank

Grâce à l’augmentation des exportations, la balance des paiements courants de la Corée du Sud a affiché un excédent pour le 11e mois d’affilé.D’après les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’excédent courant a atteint 7,82 milliards de dollars en mars, soit 1,88 milliard de plus qu’il y a un an. Sur le premier trimestre, il s’est élevé à 22,82 milliards de dollars, ce qui représente un bond annuel de 76,5 %.Le surplus de la balance des biens a progressé de 960 millions de dollars en mars sur un an, en atteignant 7,92 milliards de dollars.Quant à la balance des services, elle a essuyé un déficit de 900 millions de dollars, mais l’ampleur de la perte était moindre qu'un an plus tôt avec 1,65 milliard de dollars.