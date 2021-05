G7 : Séoul et Londres s’engagent à coopérer contre le changement climatique et le COVID-19

Photo : YONHAP News

En visite à Londres dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères et du Développement du G7, le numéro un de la diplomatie sud-coréenne Chung Eui-yong s'est entretenu ce jeudi avec son homologue britannique Dominic Rabb. Cette 6e édition du « Dialogue stratégique sud-coréano-britannique » s’est déroulée à la Chevening House dans le Kent, près de la capitale.Les deux ministres sont convenus de relever d’un cran la coopération de leurs pays à l’époque post-Brexit, à savoir la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, ce en assurant une application fidèle de l’accord de libre-échange Séoul-Londres entré en vigueur le 1er janvier 2021. Et de s'engager aussi à trouver des moyens de coopération afin d’apporter des résultats mutuellement bénéfiques à leurs initiatives respectives : la politique de Londres mettant l’accent sur la région indo-pacifique et la politique nouvelle du Sud menée par Séoul.Par ailleurs, Chung et Rabb ont promis de mener une plus large collaboration afin que leurs pays puissent accueillir avec succès un événement mondial respectif. En effet, la Corée du Sud organisera le sommet du P4G, le Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030, prévu les 30 et 31 mai à Séoul, tandis que le Royaume-Uni tiendra la 26e édition de la conférence mondiale sur le climat (COP26), en novembre à Glasgow. Les deux parties se sont mises d’accord pour renforcer la solidarité et la coopération internationales pour une distribution équitable des vaccins COVID-19 et pour surmonter la pandémie.Chung n’a pas manqué d’évoquer la nécessité de réaliser une dénucléarisation complète et d’installer la paix dans la péninsule coréenne. Du coup, il a plaidé pour la coopération du Royaume-Uni, qui est l’un des cinq pays membres du Conseil de sécurité de l’Onu. En réponse, Rabb lui a réaffirmé le soutien de son pays.