Tracts anti-Pyongyang : la Police perquisitionne le domicile du chef d’une ONG de réfugiés nord-coréens

Photo : YONHAP News

La police nationale a effectué, hier, une perquisition au bureau de Park Sang-hak, le président d’une ONG de réfugiés nord-coréens baptisée « Combattants pour une Corée du Nord libre » (FFNK). Cette descente avait pour but de rechercher des preuves qu'il a bien enfreint la loi interdisant l’envoi de tracts anti-Pyongyang par-delà le 38e parallèle, comme il l’a prétendu.La semaine dernière, Park a déclaré que son association avait mené une telle opération prohibée du 25 au 29 avril dernier. Une dizaine de grands ballons aériens auraient été lâchés vers la Corée du Nord depuis les provinces de Gyeonggi et de Gangwon, près de la zone démilitarisée (DMZ). Ils contenaient selon lui quelque 500 000 prospectus et 500 livrets dénonçant le régime de Kim Jong-un, ainsi que 5 000 billets d’un dollar.Si les faits sont vérifiés, il s’agira du premier cas d’infraction de la loi relative au développement des relations intercoréennes dont la version révisée est entrée en vigueur en mars dernier. Ce texte interdit notamment l’envoi de tracts et la diffusion de propagande par haut-parleurs près de la DMZ. Tout contrevenant est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison ou d’une amende maximale de 30 millions de wons, soit 22 000 euros.A ce sujet, la vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs, Kim Yo-jong, a qualifié dimanche dernier l’envoi de tracts anti-Pyongyang d’une « provocation inacceptable ». La petite sœur du dirigeant Kim Jong-un a averti Séoul qu’il devra en assumer les conséquences.Le même jour, le chef de la Police nationale sud-coréenne (KNPA), Kim Chang-yong, a reproché à ses hommes d’avoir mené une première intervention laxiste après l’envoi effectué par l’association en question alors que Séoul et Washington s’apprêtent à tenir leur sommet. Il a ordonné d’accélérer l’enquête.Quant à l’auteur de cette opération commando présumée, Park, il a affirmé son intention de passer de nouveau à l’acte. Et d’ajouter qu’il se présentera à la police lundi prochain pour s’expliquer sur sa dernière manœuvre.