COVID-19 : le nombre de nouveaux patients reste sous les 600 pour la 2e journée consécutive

En 24 heures, le nombre de patients supplémentaires affectés par le COVID-19 est resté sous la barre des 600 pour le deuxième jour de suite, avec 525 cas signalés : 509 contaminations locales et 16 importées. Même si l’évolution du nombre quotidien de nouveaux malades n’est pas encore tout à fait stable, le gouvernement a estimé que, globalement, il affichait une tendance baissière.Pourtant, des foyers d’infection continuent d’être identifiés à travers le pays, et le nombre de variants étrangers progresse en même temps. Dans la région d’Ulsan, où de nombreux variants anglais sont recensés, le gouvernement central a dépêché ses épidémiologistes pour mener des investigations. Il a également manifesté sa volonté de bloquer l’entrée du variant indien sur le territoire.Côté vaccination, un total de 3 608 616 individus se sont fait injecter une première dose de sérum, et 397 190 la deuxième.D’autre part, au lendemain de l’ouverture de la réservation pour les personnes âgées de 70 à 74 ans, 246 000 individus ont pris rendez-vous, soit 11,5 % de l’ensemble. Lundi prochain, ce sera au tour des 65-69 ans.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont annoncé qu’elles allaient achever, comme prévu, l’injection de la première dose à plus de 12 millions d’habitants avant fin juin.