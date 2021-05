Lee In-young : Pyongyang a peu de chance de faire monter les tensions militaires avant le sommet Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Il est peu probable que la Corée du Nord provoque une tension militaire avant le sommet Séoul-Washington prévu le 21 mai prochain.C’est ce qu’a estimé le ministre sud-coréen de la Réunification aujourd’hui, lors d’une interview sur la radio CBS. Lee In-young a expliqué que le pays communiste ne devrait pas commettre à nouveau une telle erreur, alors qu’il garde en mémoire la détérioration de ses relations avec les Etats-Unis sous l’administration Obama en raison des tensions militaires.Sur l’état actuel des relations intercoréennes, le ministre a affirmé apercevoir enfin des signes positifs de changement de la part de Pyongyang. Il a expliqué que le régime de Kim Jong-un s’abstenait de tout commentaire anti-américain au nom de dignitaires du régime et se contentait de réitérer sa position au niveau de travail via des messages modérés, laissant la porte ouverte au dialogue.Enfin, Lee a conclu que le royaume ermite devrait agir en fonction du résultat du tête-à-tête Moon-Biden ou des détails de la politique nord-coréenne de la nouvelle administration américaine.Sur cette rencontre entre les dirigeants des deux alliés, le ministre a souhaité y voir une très bonne occasion de relancer les pourparlers entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, ainsi qu'entre les deux Corées.