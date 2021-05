COVID-19 : Hong Nam-ki veut faire de la Corée du Sud un hub en matière de vaccins

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre par intérim estime « indispensable » une aide financière d'envergure pour soutenir le développement de vaccins anti-COVID en Corée du Sud et faire du pays un hub en la matière.Hong Nam-ki en a fait part au cours d’une réunion interministérielle visant à faire le point sur l’avancement de la mise au point de ces sérums. Il a également fait savoir que les ministères concernés avaient mis en place une task force pour identifier des projets dans ce domaine et les refléter dans le projet du budget 2022.En soulignant les capacités de développement de vaccins de la Corée du Sud, le deuxième producteur mondial de biomédicaments, le vice-ministre des Finances a salué le soutien des Etats-Unis pour l'exemption des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus, qui aura pour effet de faire avancer les discussions sur ce sujet sur la scène internationale.Quant au développement de vaccins anti-COVID par des entreprises sud-coréennes, Hong a annoncé que deux d’entre elles pourraient entamer la troisième phase des essais cliniques au second semestre. Et d'ajouter que le gouvernement leur accordera une aide sur mesure pour faciliter leurs travaux.Par ailleurs, le chef du gouvernement par intérim a promis de mobiliser tous les moyens pour accélérer la campagne de vaccination et réaliser l’immunité collective d’ici novembre.