Moon Jae-in donne un discours spécial à l'occasion du 4e anniversaire de son arrivée au pouvoir

Le président de la République donnera une allocution ce matin à 11h à la Cheongwadae, à l’occasion du 4e anniversaire de son arrivée au pouvoir. Moon Jae-in fera le point sur ces quatre dernières années et présentera son plan pour la dernière année de son mandat.A l’issue de son discours, le locataire de la Maison bleue répondra durant quarante minutes aux questions d'une vingtaine de journalistes sur place. Le dernier échange de ce type date d'il y a 112 jours, lors d’une conférence de presse à l’occasion du Nouvel an.Plusieurs sujets importants seront abordés, dont la lutte contre le COVID-19, la reprise économique et la création d’un pays avancé inclusif. Le plan destiné à relancer le dialogue intercoréen et faire avancer le processus de paix dans la péninsule sera également dévoilé à l’approche du premier sommet entre Moon et son homologue américain Joe Biden.