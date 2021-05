COVID-19 : les 65-69 ans peuvent désormais prendre rendez-vous en ligne pour se faire vacciner

Photo : YONHAP News

Le nombre d’individus ayant reçu une première injection de vaccin contre le COVID-19 s’est élevé hier à 3 674 000, soit 7,2 % de la population.Afin d’accélérer la campagne de vaccination chez les personnes âgées, les autorités sanitaires ont décidé de permettre à partir d'aujourd'hui aux plus de 65 ans de prendre rendez-vous en ligne pour se faire administrer une dose de sérum.Il faut savoir que 95 % des cas de décès liés au coronavirus ont été observés chez les 60 ans ou plus. Le taux de létalité de l’épidémie, qui est estimé à 1,5 % dans la population sud-coréenne, atteint 5,2 % dans cette tranche d'âge.L’autorisation de la réservation en ligne pour les seniors s’explique donc par la nécessité de protéger prioritairement cette population vulnérable contre le virus.La vaccination débutera le 27 mai pour les 65-70 ans et le 7 juin pour les 60-64 ans.A noter que le gouvernement s'est fixé l’objectif de vacciner avec au moins une première dose 13 millions de personnes d’ici la fin du mois prochain. Afin d’y parvenir, il faut désormais procéder à 170 000 inoculations par jour en moyenne.Quant au taux de vaccination chez les agents de police, il est de 71,7 %. Il faut savoir que les policiers font partie des professions dites « essentielles » ayant un accès prioritaire aux vaccins.Ce lundi, la Corée du Sud a enregistré 463 nouveaux cas de contamination par le COVID-19 en 24 heures : 436 infections locales et 27 importées. Le chiffre est ainsi retombé en dessous du seuil de 500 au bout de sept jours. Le pays compte désormais un total de 127 772 contaminations confirmées et 1 875 personnes décédées des suites du coronavirus.