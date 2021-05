Son Heung-min bat son propre record de buts en une saison

Photo : YONHAP News

Son Heung-min n'en finit plus de repousser ses limites. L'attaquant sud-coréen de Tottenham Hotspur a battu son propre record, samedi, en égalisant à la 25e minute lors de la rencontre qui opposait son club à Leeds United, en Premier League. Un match qui s'est malgré tout soldé par la défaite des Spurs 3 à 1.Avec ce dernier but, son 17e dans le championnat anglais cette saison, Son égalise le record de son compatriote Cha Bum-kun pour le plus grand nombre de buts inscrits en une saison par un sud-Coréen dans une ligue européenne. Cha a en effet marqué à 17 reprises pour la Bundesliga allemande lors des saisons 1985 et 1986.Toutes compétitions confondues, la star de 28 ans totalise désormais 22 buts cette saison, dont quatre en Ligue Europa, dépassant son précédent record de 21 buts établi lors de la saison 2016-2017.