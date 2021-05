Réunion des chefs du renseignement de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon

Photo : YONHAP News

Le patron du Service national du renseignement (NIS) sud-coréen, Park Jie-won, rencontrera cette semaine à Tokyo ses homologues japonais et américaine Hiroaki Takizawa et Avril Haines. Il s'agit de leur première entrevue et du premier déplacement à l'étranger de la directrice du Renseignement national des Etats-Unis (DNI) depuis son entrée en fonction.Les chefs du renseignement des trois alliés échangeront notamment sur la Corée du Nord, qui pourrait, selon l'officielle américaine, avoir recours à des provocations militaires pour obtenir une position avantageuse sur l'échiquier diplomatique.De plus, cette réunion s'inscrit dans la politique de l'administration Biden qui privilégie la coopération tripartite avec Séoul et Tokyo. En effet, le mois dernier, les conseillers à la sécurité nationale de ces trois pays se sont rencontrés, et leurs ministères des Affaires étrangères se sont entretenus la semaine dernière à Londres.Haines est d'ailleurs très probablement attendue à Séoul juste après la réunion de Tokyo. Elle rencontrera le conseiller présidentiel à la sécurité Suh Hoon afin de coordonner les politiques nord-coréennes des deux nations en amont du premier sommet entre leurs dirigeants, le 21 mai à Washington.