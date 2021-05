Le Minjoo et le PPP cherchent un terrain d’entente sur la confirmation de trois ministres

Photo : YONHAP News

C’est aujourd'hui qu'expire le délai de soumission du rapport d'audition parlementaire des trois ministres désignés par le président de la République. Cependant, le parti au pouvoir comme l’opposition continuent de camper sur leurs positions.Pour rappel, il s’agit de Lim Hye-sook, nommée ministre des Sciences et des TIC, Park Jun-young, choisi pour diriger le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, et Noh Hyeong-ouk, retenu pour le fauteuil de ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports.L’équation semble être plus complexe au sein du Minjoo. Les avis divergent en effet au sein du parti présidentiel sur la nomination des ministres. Certains mettent en avant la nécessité de prêter l’oreille aux partis de l’opposition depuis l’arrivée de la nouvelle direction de leur formation, alors que d’autres jugent les candidats aux trois ministères suffisamment aptes pour confirmer leurs nominations. Les députés du Minjoo se réuniront cet après-midi afin de recueillir les opinions internes.Dans le camp d'en face, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) continue de qualifier d’« inappropriées » ces candidatures. La première force conservatrice se montre cependant ouverte à une négociation destinée à trouver un accord global sur plusieurs enjeux politiques. Il s'agit entre autres de l’adoption du rapport d'audition parlementaire des trois ministres, de la confirmation de Kim Boo-kyum au poste de Premier ministre, et du poste de président de la commission parlementaire sur la législation et les affaires judiciaires.Dans ce contexte, le Minjoo et le PPP ont organisé ce matin une réunion de leurs représentants afin de trouver un terrain d’entente, en vain, chaque parti refusant de changer de position. Si le rapport d'audition parlementaire des trois ministres n’est pas adopté aujourd’hui, le chef de l'Etat disposera de dix jours pour exiger à nouveau sa soumission.