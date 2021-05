Présidentielle 2022 : le député Minjoo Park Yong-jin ouvre le bal des candidatures

Photo : YONHAP News

Park Yong-jin a officialisé sa candidature pour l’élection présidentielle de 2022. Il est ainsi devenu le premier prétendant à la succession de Moon Jae-in à la Maison bleue.Lors d'une conférence de presse devant l’Assemblée nationale, hier, le député du Minjoo, la formation présidentielle, a manifesté son ambition de devenir un jeune président pour réussir le changement de génération politique et construire un « pays du bonheur ».Dans la foulée, Park a promis de résoudre les enjeux liés à l'immobilier, qui suscitent la frustration et la colère de la population, et d’assurer le droit au logement. Il a également fait part de sa volonté d’introduire un système de conscription équitable appliqué à l'ensemble des citoyens, et non seulement aux hommes.Avec l’officialisation de sa candidature, la course à la Cheongwadae est désormais lancée au sein du Minjoo, à dix mois du scrutin qui aura lieu le 9 mars 2022.Le parti au pouvoir envisage d’organiser une primaire fin juin en vue de sélectionner son candidat début septembre.Actuellement, le Minjoo compte une dizaine de candidats probables, y compris le « Big 3 », à savoir le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, l’ex-patron du parti, Lee Nak-yon, et l’ancien Premier ministre Chung Sye-kyun. Selon un récent sondage, ces deux derniers recueillent chacun moins de 10 % d’opinons favorables, derrière le gouverneur qui arrive en tête avec 20 % des intentions de vote.