COVID-19 : 3e rapatriement de sud-Coréens résidant en Inde

Photo : YONHAP News

164 sud-Coréens résidant en Inde ont regagné leur pays hier matin à bord d'un vol spécial d'Asiana Airlines en provenance de New Delhi. Il s’agit d’employés du chantier de construction d'une usine de Samsung Display.Cette 3e opération de rapatriement de ressortissants sud-coréens depuis le pays d'Asie du Sud fait suite à deux vols qui ont chacun ramené la semaine dernière 172 personnes depuis Chennai et 203 autres depuis Bangalore.Parmi ces premiers rapatriés, 11 cas positifs au nouveau coronavirus ont été recensés. Les autres ont été placés en quarantaine pour sept jours dans un centre d'accueil provisoire, avant de rejoindre leur domicile pour l'auto-confinement d'une semaine. Ils seront sujets à un test de dépistage les 6e et 13e jours de cette ultime étape.