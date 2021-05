Rebond des prix de la restauration hors domicile

Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation pour la restauration hors foyer ont augmenté en raison de la hausse des prix des matières premières, dont les produits agricoles et halieutiques. C'est ce qu'a annoncé hier le Bureau des statistiques de Corée (Kostat).Sur une base de 100 pour l'année 2015, l'indice de ces prix a enregistré le mois dernier 113,02, soit 1,9 % de plus en glissement annuel. Il s'agit d'ailleurs de la plus forte progression depuis juin 2019. Celle-ci était d’entre 0,5 % et 1 % en 2020 pour atteindre 1,5 % en mars dernier.La hausse concerne 23 des 39 plats les plus dégustés par la population du pays du Matin clair hors de leur domicile. Le « juk », la bouillie de riz, les « jjajangmyeon », des nouilles à la sauce de soja noire fermentée, les « kimbap », des rouleau de riz et de légumes enveloppés dans une feuille d'algue séchée, ont vu leur prix grimper sur un an de 7,6 %, 3,2 %, et 4,6 % respectivement.Seuls les pizzas (-2,9 %) et le café (-0,4 %) ont connu une baisse.D'après le Kostat, la hausse des prix de la restauration hors foyer pourrait s'expliquer par le renchérissement des matières premières et des loyers ainsi que par de nouvelles dépenses liées aux frais de livraison.