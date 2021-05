La Corée du Nord déploie tous ses efforts afin de soutenir l'agriculture

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord concentre ses efforts sur le soutien à l’agriculture pendant la saison de repiquage du riz. C’est ce qu’a rapporté hier le Rodong Sinmun.Selon le journal officiel du Parti des travailleurs, le cabinet, les ministères, les agences centrales et d'autres organisations du parti conjuguent leurs forces afin d’élaborer des plans de soutien au secteur agricole.Rappelons que le dirigeant Kim Jong-un a fustigé le bureaucratisme répandu dans le domaine agricole et le manque de matériaux et d’équipements nécessaires aux agriculteurs lors de la 2e réunion plénière du 8e Comité central du Parti des travailleurs, qui s’est tenue en février dernier.Le média de propagande a ainsi présenté les efforts déployés par la direction du parti dans la distribution du matériel nécessaire pour achever la plantation de riz à temps.Dans ce cadre, différents ministères s’efforcent de fournir de l'électricité, des engrais et des équipements au secteur. De son côté, le ministère du Travail est en train de mobiliser des travailleurs afin de faire face à une pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine primaire.A noter que le régime de Kim Jong-un traverse une grave crise alimentaire en raison des catastrophes naturelles comme les inondations de l’année dernière. La situation s’est encore aggravée avec le renforcement des contrôles aux frontières avec la Chine, mis en place pour contenir la propagation de l'épidémie de COVID-19. Par conséquent, l'accès aux engrais et autres matériaux agricoles clés reste bloqué.Le ministère sud-coréen de la Réunification estime que le pays communiste serait confronté à une pénurie alimentaire de plus d’un million de tonnes cette année.