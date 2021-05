Moon Jae-in souligne l'importance de surmonter la crise économique due au COVID-19

Photo : YONHAP News

Dans son discours tenu aujourd’hui à l’occasion du 4e anniversaire de son arrivée au pouvoir, le président de la République a souligné l’importance de la lutte contre le COVID-19, de la reprise économique et de la relance du processus de paix dans la péninsule.Moon Jae-in a consacré plus de la moitié de son discours à mettre en avant la nécessité de surmonter la crise économique dans un contexte où le retour à la vie normale n’est pas encore d’actualité. Il a également évoqué les efforts déployés pour mener à bien la campagne de vaccination et recevoir davantage de doses de vaccins contre le coronavirus.Le chef de l’Etat s’est ensuite engagé à promouvoir activement les investissements dans le secteur privé tout en allégeant les difficultés des petits commerçants, frappés de plein fouet par la pandémie.Moon a également réaffirmé sa détermination à empêcher la spéculation et instaurer un ordre équitable sur le marché immobilier.Au sujet de la politique vis-à-vis de la Corée du Nord, le locataire de la Maison bleue s’est dit prêt à déployer tous ses efforts afin de faire avancer le processus de paix dans la péninsule, évoquant le sommet entre Séoul et Washington qui se tiendra le 21 mai dans la capitale américaine.