Le KDI évoque une « reprise », pour la 1ère fois depuis l'apparition du COVID-19

Photo : YONHAP News

L'Institut coréen du développement (KDI) a analysé, dans un rapport rendu public aujourd'hui, que la Corée du Sud connaîtrait ces jours-ci une certaine reprise économique malgré la propagation continue du COVID-19.C'est la première fois que l'institut emploie le mot « reprise » pour décrire l'économie nationale depuis l'émergence de la pandémie, alors qu'il avait évoqué le mois dernier une « sortie de crise ». Il n'a toutefois pas manqué de mettre en garde contre la recrudescence des nouveaux cas de contamination et la propagation des variants du coronavirus.En effet, le KDI avait indiqué, en août 2020, que le ralentissement de l'économie sud-coréenne avait été freiné, avant de changer d'avis seulement un mois plus tard face à la deuxième vague de la pandémie. Depuis, il a maintenu son pessimisme, notamment pour la demande intérieure et le marché de l'emploi, jusqu'au mois de mars dernier.Pour cet organisme, les perspectives optimistes s’appuient sur le redressement de l'industrie manufacturière et ses performances dans la vente au détail, mais aussi sur les exportations et les investissements.Quant aux services, la production dans le secteur a progressé en février et en mars de 1,1 % et de 1,2 % respectivement. D'où une éventuelle sortie du marasme. De son côté, la consommation a repris elle aussi des couleurs en avril dernier.En revanche, le marché de l'emploi peine à montrer des signes de reprise, malgré une légère augmentation des embauches dues à l'effet de base et à la création d'emplois publics.Pour finir, le KDI a misé sur une reprise accélérée de l'économie mondiale boostée par la consommation et l’investissement, malgré les incertitudes liées au COVID-19 qui planent toujours.