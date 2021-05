Un complexe de la culture coréenne verra le jour en 2028 à Incheon

Photo : YONHAP News

Un grand complexe dédié à la « hallyu », la vague de la culture populaire sud-coréenne, sera construit aux environs de l'aéroport international d'Incheon, situé à l'ouest de Séoul. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Administration de la zone économique franche d'Incheon.Sur une superficie de 807 000 m2, le site abritera entre autres le plus grand centre de production du pays, des studios équipés des technologies dernier cri, des sites de tournages en plein air et des salles d'exposition sur les services de distribution de contenus en streaming (OTT).Le projet d'aménagement du complexe sera mené par le développeur industriel SG, qui a signé un partenariat en octobre 2018 avec la ville d'Incheon.Les travaux de terrassement seront lancés en 2023 et la construction débutera deux ans plus tard pour s'achever en 2028.Selon la municipalité d'Incheon, le complexe entraînera des retombées économiques de l’ordre de 4 900 milliards de wons, environ 3,6 milliards d'euros, pour 73 000 nouveaux emplois.