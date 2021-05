Semi-conducteurs : Samsung Electronics convié à une réunion du département américain du Commerce

Photo : YONHAP News

La secrétaire au Commerce des Etats-Unis, Gina Raimondo, organisera le 20 mai prochain une visioconférence visant à discuter de la pénurie de semi-conducteurs avec les acteurs du marché.Selon l’agence de presse Bloomberg, cette réunion accueillera non seulement des fabricants américains comme Intel, mais également l’entreprise sud-coréenne Samsung Electronics et la taïwanaise TSMC. Les firmes qui achètent ces produits, telles que General Motors, Ford, Google et Amazon, y sont aussi conviées.D’après les autorités américaines, cette rencontre a pour but d’ouvrir un dialogue sur le réseau d’approvisionnement des puces électroniques entre producteurs et acheteurs.Petit rappel : Raimondo a affirmé vendredi dernier qu’elle déploierait tous les moyens pour régler les problèmes de pénurie à court terme, mais que sur le long terme, il faudrait réduire la dépendance à la Chine et à Taïwan et produire davantage aux Etats-Unis.L’administration américaine avait déjà tenu le 12 avril dernier une réunion à distance avec la participation de Samsung Electronics, TSMC, Intel et Ford. Le président Joe Biden y a souligné l’importance des investissements dans cette industrie.