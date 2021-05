Lee Soo-hyuck à pied d’œuvre pour les livraisons de vaccins anti-COVID avant juin

Photo : YONHAP News

En amont du premier sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden, l’ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis a eu hier un échange en ligne avec les correspondants de son pays basés à Washington.A cette occasion, Lee Soo-hyuck a déclaré qu’il ferait de son mieux pour que les laboratoires américains puissent livrer à Séoul les doses prévues de vaccin anti-COVID avant juin. Et d’ajouter que pour cela, il entrera en contact avec de hauts responsables de l’administration Biden et poursuit en même temps des consultations avec Pfizer.Au sujet des accusations de « nationalisme vaccinal » visant les USA, le représentant sud-coréen a indiqué que Washington ne contrôlait ni les exportations de sérums contre le coronavirus, ni celles des ingrédients nécessaires pour les produire. Il a alors évoqué le fait que l’administration Biden s’était déjà déclarée favorable à la levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins destinés à lutter contre la pandémie et qu’elle avait aussi décidé de fournir à d'autres pays 60 millions de doses du produit d'AstraZeneca.En ce qui concerne la prochaine rencontre entre les dirigeants sud-coréen et américain, l’ambassadeur a accordé une signification au fait qu’elle ait lieu pour la première fois depuis la prise de fonction de Biden. Et de souhaiter que leurs discussions soient plus substantielles que jamais et satisfaisantes pour les deux pays.