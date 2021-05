Les exportations sont montées en flèche entre le 1er et le 10 mai

Photo : YONHAP News

Les exportations n’en finissent pas de progresser. Pendant les dix premiers jours de mai, leur montant a bondi de 81 % par rapport à la même période l’an dernier pour s’élever à 12,4 milliards de dollars. C’est ce que montrent les chiffres publiés aujourd’hui par l’Administration des douanes.Entre le 1er et le 10 mai, il y a eu 5,5 jours ouvrés, 0,5 jour de plus qu’un an plus tôt. Le montant journalier moyen, calculé sur la base de ces jours travaillés a, quant à lui, grimpé de 65 %.Les automobiles, leurs composants, les produits pétroliers, les appareils de télécommunication sans fil, les machines de précision ou encore les semi-conducteurs ont été les plus vendus, selon les statistiques établies sans tenir compte du nombre de jours ouvrés.Géographiquement, les expéditions vers tous les principaux partenaires commerciaux de la Corée du Sud, allant des Etats-Unis au Vietnam, ont progressé.Sur la même période, les importations sont elles aussi montées de 52 % en glissement annuel pour atteindre 14,6 milliards de dollars. Le pays du Matin clair a acheté notamment aux pays du Moyen-Orient, aux Etats-Unis et au Japon des véhicules, du pétrole brut et des semi-conducteurs.