COVID-19 : 29 catégories de petits commerçants ont vu leur chiffre d’affaires baisser en 2020

L’an dernier, les petits commerçants de 29 catégories sur 52 ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires dans le sillage du COVID-19. C’est ce que nous apprennent les données du fisc, compilées par le député du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) Choo Kyung-ho. La chute des ventes totales représente 19 414 milliards de wons, soit 14,3 milliards d’euros.Ce sont les restaurateurs qui ont été les plus touchés par l’épidémie, avec un impact chiffré à 5 732 milliards de wons, l’équivalent de 4,2 milliards d’euros. Viennent ensuite les domaines de la vente en gros et du courtage, et du commerce de détail lié à l’automobile. Les secteurs du divertissement, de la culture, du sport et de la réparation, et ceux de la fabrication de cuir, de sacs et de chaussures ainsi que l’hôtellerie ont également enregistré un déficit.En revanche, le commerce de détail et l’immobilier ont enregistré des bénéfices plus importants en 2020.Au niveau de l’emploi, la catégorie « autres services » déplore la plus forte baisse d'autoentrepreneurs, avec 1 061. Elle est suivie par les fabricants de maroquinerie et les agences de voyage.Selon Choo, la pandémie virale a fait subir une perte conséquente aux commerces indépendants, d'où l’importance d’élaborer des dispositifs tels que la loi sur l’indemnisation.