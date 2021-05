Les biscuits sud-coréens séduisent les consommateurs étrangers

Photo : YONHAP News

Les confiseries sud-coréennes ont le vent en poupe à l’étranger. L’année dernière, Orion a vu 65,5 % de son chiffre d’affaires provenir de l’extérieur des frontières, avec 1 461 milliards de wons, soit 1,07 milliard d’euros.Le plus grand importateur était la Chine avec 1 091 milliards de wons, l’équivalent de 802 millions d’euros. Viennent ensuite le Vietnam et la Russie. Son produit le plus plébiscité est de loin le « Choco Pie », dont les ventes se sont élevées à 381 milliards de wons, ou 280 millions d’euros.Lotte Confectionery a également conquis les consommateurs étrangers avec ses propres « Choco Pie ». Ces biscuits au chocolat sont fabriqués dans quatre usines situées en Inde, en Russie et au Pakistan. Ils ont ramené à la société 101 milliards de wons en 2020, soit 74,4 millions d’euros.La filiale du groupe Lotte exporte dans quelque 70 pays des confiseries d’une valeur de près de 100 milliards de wons, soit 73,6 millions d’euros, dont 35 % viennent des « Pepero », l’équivalent des biscuits Mikado en Europe.Crown Confectionery et Haitai ont eux aussi vu leurs exportations progresser de 10 % et 20 % l’an dernier.Selon un responsable du secteur, les friandises sud-coréennes attirent de plus en plus de consommateurs à l’étranger en surfant sur la hallyu, la vague culturelle du pays du Matin clair, et sur la popularité de la cuisine coréenne.