La Fondation de l’Institut Roi Sejong publie un manuel de coréen en 12 langues

Photo : YONHAP News

La Fondation de l'Institut Roi Sejong (KSIF) a développé un manuel pour apprendre le coréen en 12 langues dont l’anglais, le chinois, l’espagnol et le russe.Ces cahiers destinés à la production et à la compréhension orale permettent aux apprenants débutants et intermédiaires de perfectionner leur vocabulaire et leur prononciation. Ils comportent également des parties sur les différences culturelles ainsi que des exercices.Des instructions pour les enseignants, des données audiovisuelles pour les cours et des fichiers audio sont également disponibles.Selon un responsable de l'équivalent de l'Alliance Française, comme le montre la phrase « Prenons un repas ensemble bientôt » qui n’est qu’une simple formule de salutation pour les Coréens, les ouvrages basés sur l’interculturalité se focalisent sur la compréhension de la culture plutôt que sur le sens des mots.Les livres peuvent être consultés et téléchargés gratuitement sur le site nuri.iksi.or.kr.