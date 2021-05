Séoul souhaite que Washington et Pyongyang reprennent rapidement leur dialogue

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a estimé positive la réaction de la Corée du Nord à l’offre de Washington, qui cherche à prendre contact avec elle pour faire part de sa nouvelle stratégie vis-à-vis d’elle.Interrogé par des journalistes, un des responsables du ministère a précisé s’attendre à ce que le pays communiste et les Etats-Unis s’offrent l’occasion de renouer leurs négociations au plus vite après le processus de plusieurs contacts.S’agissant de la réaction du régime de Kim Jong-un, l’officiel a affirmé préférer observer de près l’évolution de la situation, au lieu de la prédire. Selon lui, il est grand temps de créer une atmosphère favorable à la reprise du dialogue. Pour cela, Séoul scrute attentivement la réponse de Pyongyang et se prépare en même temps à toutes les possibilités.Et à propos de l’éventuel voyage de son ministre Lee In-young aux Etats-Unis, le même responsable a annoncé que Lee envisageait de s’y rendre fin juin.