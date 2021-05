Wianbu : Suga promet d’utiliser la nouvelle expression dans les manuels scolaires

Photo : YONHAP News

Au Japon, le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé qu’il ferait appliquer sans tarder aux manuels scolaires la décision récemment prise en conseil des ministres. Elle concerne les victimes du système d’esclavage sexuel mis en place par l’armée nippone pendant la Seconde guerre mondiale, et de travail forcé pendant la période coloniale.A propos de ces victimes, le gouvernement de Tokyo a décidé le 27 avril d’employer désormais le terme « femmes de réconfort » tout court, au lieu de « femmes de réconfort au service de l’armée », et « travailleurs réquisitionnés » en remplacement de « travailleurs emmenés de force ».Hier, un député a salué cette mesure et demandé au chef du gouvernement, présent à la Chambre basse de la Diète, le Parlement nippon, si elle serait appliquée aussi aux livres scolaires. Suga n’a pas hésité à répondre par l’affirmative.Son ministre chargé du dossier, celui de l’Education, est allé plus loin. Koichi Hagiuda a affirmé que même si le processus d’homologation des manuels était déjà achevé, leurs éditeurs pourraient eux-mêmes faire des modifications en ce sens. Il a ainsi fait pression sur les maisons d’édition pour respecter la décision de l’exécutif.