Le Parlement peine à confirmer Kim Boo-kyum au poste de Premier ministre

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale n’est toujours pas parvenue à confirmer la désignation de Kim Boo-kyum comme Premier ministre. En cause, un bras de fer entre le Minjoo et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP).La formation au pouvoir demande à boucler le processus de confirmation au plus vite, invoquant qu’il ne faut pas laisser vacant le poste plus longtemps. Quant à la principale force de l’opposition, elle exhorte le président de la République à revenir d’abord sur son choix de trois des cinq ministres proposés, avant de soumettre au vote l’approbation de la candidature de Kim.Pour rappel, Moon Jae-in avait désigné cinq ministres le mois dernier. Le Parlement a validé deux d’entre eux, mais il n’est toujours pas arrivé à faire de même pour les trois autres. Le délai avait pourtant été fixé à hier. Le PPP épingle notamment leur manquement à l’éthique et revendique le retrait de leurs candidatures, auxquelles s’opposent certains députés Minjoo aussi.Afin de tenter de trouver un terrain d’entente, le président de l’Assemblée et les chefs de groupe parlementaire des deux bords se sont réunis aujourd’hui, mais en vain. Ceux-ci sont restés campés sur leurs positions respectives.Cependant, le chef de l’Etat a de nouveau demandé aujourd’hui au Parlement de reprendre le processus de confirmation des trois ministres en question, désignés respectivement pour diriger les ministères des Sciences, de l’Aménagement du territoire et des Affaires maritimes.Les députés concernés ont désormais jusqu’à vendredi pour les approuver. Le cas échéant, Moon pourra les nommer officiellement, comme il l’a fait dans le passé pour 29 ministres ou hauts responsables de ce rang.