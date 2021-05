Une notodèle à queue blanche repérée pour la première fois en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Une notodèle à queue blanche a été découverte pour la première fois sur le territoire sud-coréen.La société publique en charge de la gestion des parcs nationaux (KNPS) a annoncé avoir observé un individu de cette espèce le 20 avril dernier dans le village d’Amdong, sur l’île de Heuksando, dans la province de Jeolla du Sud. Ce dans le cadre d’une enquête sur les ressources biologiques dans le Parc national de Dadohaehaesang.La notodèle à queue blanche est un oiseau de la famille des Muscicapidae mesurant de 17 à 19 cm. Cette espèce sédentaire réside dans le nord-est de l’Inde, au centre de la Chine, dans le sud de la Birmanie et dans la péninsule malaise, entre autres.Les chercheurs estiment qu’il s’agit d’un oiseau vagabond chassé de son lieu de résidence habituel. La KNPS a identifié depuis 2003 25 espèces d’oiseaux non enregistrées dans le pays du Matin clair.Selon son directeur, cette découverte montre l’importance de la zone des îles de Heuksando et de Hongdo dans le déplacement des oiseaux migrateurs de l’Asie de l’Est, et la compagnie s’efforcera de mieux gérer ce point d’escale.