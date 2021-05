COVID-19 : les réservations pour la vaccination des personnes âgées se poursuivent

Photo : YONHAP News

511 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés ces dernières 24 heures : 483 d’origine locale et 28 importés. Avec 163 cas, Séoul compte le plus grand nombre de contaminations domestiques.Du côté de la vaccination, les réservations ont débuté le 6 mai pour les personnes âgées de 70 à 74 ans, et hier pour les 65-69 ans. 40,1 % des premières et 21,4 % des secondes ont pris rendez-vous.Le gouvernement a une nouvelle fois demandé aux citoyens de participer activement à la campagne et de respecter strictement les gestes barrières jusqu’à la fin de la première vaccination des seniors, prévue fin juin.L’exécutif met en même temps les bouchées doubles pour les livraisons de vaccins déjà commandés. Aujourd’hui, 438 000 doses supplémentaires du produit du laboratoire américain Pfizer sont attendues en Corée du Sud. Et à compter de ce vendredi, un total de 7 230 000 doses d’AstraZeneca devront arriver progressivement.