Photo : YONHAP News

Le mercure est en forte hausse, ce mardi, avec notamment une maximale de 27°C à Séoul, soit onze degrés de plus qu'hier. La différence de température est assez marquée entre l'ouest et l'est du territoire : on ne relevait cet après-midi que 19°C à Ulsan et 20°C à Daegu, contre 28°C à Gwangju.Cette tendance estivale devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine avec le retour de la pluie attendu pour dimanche.